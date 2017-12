Pflanzen – in Szene gesetzt

Architektonisches Juwel, stylisches Appartement, hippe Designermöbel und coole Accessoires – das Glück vom Wohnen scheint perfekt. Was fehlt, ist das Tüpfelchen auf dem i. Nämlich Pflanzen, die in Szene gesetzt werden; sei’s im filigranen Übertopf, in der kostbaren Vase oder einmal auch als Wanddekoration. Anleitung für das Wohnen in Grün gleich inbegriffen.