Beton – Kreativer Allrounder

Sehr geehrte Damen und Herren,



über Jahrzehnte war ich in verschiedenen Bereichen der Baubranche tätig, vom Ingenieur-, Hoch- und Strassenbau bis hin zur Umgebungsgestaltung. Seit einigen Jahren halte ich mich nun mit Gelegenheitsjobs über Wasser, so konnte ich Einblick in diverse Berufsfelder wie die Textilwarenherstellung, die Möbel- und die Schmuckbranche gewinnen. Die abwechslungsreichen Tätigkeiten haben mein bisher recht eintöniges Leben extrem aufgewertet – daher bewerbe ich mich hiermit auf die ausgeschriebene Stelle des kreativen Allrounders.



In grösster Erwartung Ihrer Rückmeldung,

Ihr B. Ton