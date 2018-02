And the Color of the Year 2018 is...Ultra Violet!

4) Wer sagt, Stricken und Häkeln sei altmodisch, wird von Carolyn Clewer und Tiphaine de Lussy eines besseren belehrt. Mit ihren ausgefallenen gestrickten und gehäkelten Decken erobern sie die Designwelt und beweisen, dass Handarbeit nach wie vor im Trend liegt. Paris Essex. 5) Tischleuchte «Cindy» orientiert sich am gleichnamigen Klassiker aus den 1970er-Jahren. Das Modell wurde in Farbe und Form leicht abgeändert und ist neben vier ganz neuen, deckenden Metallictönen unter anderem auch in Violett erhältlich. Kartell. 6) Die Betten des englischen Herstellers wurden im Jahr 1905 ursprünglich für das Londoner Savoy Hotel kreiert. Heute sind sie weltweit bekannt und können in jeder beliebigen Grösse und Form hergestellt werden. Savoir Beds. 7) Das Glasobjekt «Jellyfish» ist innen mit filigran wirkenden Glasblasen gearbeitet, die an Meeresquallen erinnern und ist – ob als Briefbeschwerer oder Dekorationselement – ein cooler Eyecatcher. Gift Company.