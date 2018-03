ARTenschutz

Marcus Golter, Uta Kolozcek, Alim Pasht-Han, Stefania Ruggiero, Tatiana Skalko-Karlovska, Laura Straßer, Maria Volkohova und Sabine Wachs – acht Künstlerinnen und Künstler, die sich nicht nur mit dem Thema Artenschutz vertieft und in all seinen Facetten auseinandergesetzt haben, sondern in einem weiteren Schritt auch die Materialisierung dieser Angelegenheit mit dem Werkstoff Porzellan angegangen sind. Heraus kamen kunstvolle Objekte, die mal im wörtlichen Sinne und mal auf metaphorischer Ebene mit den Erwartungen und Assoziationen von Künstlern und Betrachtern spielen. Im Rahmen der Messe Maison & Objet in Paris wurde nun eine Auswahl der Stücke präsentiert, einige davon werden auch in Serie gehen und im Fachhandel erhältlich sein.

www.porzellanmanufaktur.net