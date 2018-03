Frohes Fest

Nicht wundern, Sie lesen schon richtig. Ein Fest findet schliesslich nicht nur zur Weihnachts- und Osterzeit statt, sondern wird das ganze Jahr über gefeiert. Das «gute» Porzellan darf allerdings getrost in den Schrank wandern, denn auf der Messe Ambiente in Frankfurt haben wir für Sie allerhand Neues ausfindig gemacht, was jetzt auf den Tisch kommt. Wenn Ihnen der kleine Vorgeschmack gefällt, dürfen Sie sich bald auf mehr freuen...