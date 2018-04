Rosa Zeiten

1_Inspiriert von Grossstädten mit ihren Kreuzungen, Verbindungen und freien Flächen, entwarf Designer Sebastian Herkner die zwei Modelle «Mainland Light» und «Mainland Dark». Beide Teppiche werden aus einem Mix handgeknüpfter tibetanischer Wolle und Seide gefertigt. The Rug Company. 2_Weil sie so schön ist – «Constanza» gefällt in allen Farbvariationen. Diese hier im zarten Puderton erinnert an sanft schimmerndes Perlmutt. Luceplan. 3_Ein Klassiker im neuen Kleid: Den «Love Seat» gibt es jetzt in zartem Rosa. Dabei verläuft die Farbe sanft von Rosa in den Naturholzton und verleiht dem Sitz eine einzigartige Optik. Ercol.