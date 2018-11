Elementarteilchen

Der Meinung, eine Uhr am Handgelenk zu tragen, sei im Zeitalter von Smartphone & Co. völlig überflüssig, müssen wir an dieser Stelle vehement widersprechen. Für Designliebhaber ist sie elementar, denn die gute alte Armbanduhr ist viel mehr als bloss ein Zeitanzeiger. Ihr Träger legt einen Schmuck an und gibt zugleich ein Statement ab. Im Falle der «True Thinline Nature Collection» ist es ein Bekenntnis zur Natur und ihrer Farbenpracht, inspirierte doch das satte Graubraun der Erde, das tiefe Blau des Wassers oder das frische Grün der Blätter Uhrenhersteller Rado zu dieser ganz besonderen Kollektion.