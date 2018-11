...oder doch ein Geschenk?

Wunschlos glücklich, lautet meist die vernünftige Antwort auf die Frage, was man sich denn zu Weihnachten wünsche. Dabei gäbe es eigentlich schon den ein oder anderen Wunsch, den man sich oder anderen gerne erfüllen würde. Denn was gibt es Schöneres, als die Freude über eine kleine Geste? Also lassen Sie sich in Ruhe von unseren Geschenkideen inspirieren, nur für den Fall...