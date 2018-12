Luxeriöses Design im neuen Laden Queen's five

Die luxuriösen Wohnartikel des Webshops queensfive.com können exklusiv im neuen Laden an der Rämistrasse 30 in Zürich bestaunt werden. Zudem präsentiert sich Queen’s five jetzt mit einem grösserem Sortiment sowie weiteren Marken und Interior Designs.

Die Inhaberin Yulia Fileva bietet ihre luxuriösen Wohnaccessoires, Möbel und Kunstgegenstände, die sie bisher auf dem Webshop queensfive.com anbot, nun auch zum Anfassen an. Über die Toplage in Zürich zwischen Schauspielhaus und Kunsthaus ist die Inhaberin sehr glücklich. Gegründet wurde der Online-Shop und der Laden von Yulia Fileva. Der Name des Unternehmens begründet sich mit den fünf Themengebieten, nach denen sich das Sortiment einteilen lässt: Eingangsbereich, Wohnzimmer, Küche- und Esszimmer, Schlafzimmer und Bad sowie Büro.



Die Schweizerin mit russischer Abstammung geht den doppelgleisigen Weg von Online- und Ladenverkauf mit Überzeugung. «Es ist wichtig, die Kunden persönlich empfangen zu können. Auch das sinnliche Erlebnis ist ein Element, das die Kunden zu schätzen wissen. Daher bieten wir nun auch den Laden, um die Designerstücke anfassen und bestaunen zu können».



Parallel dazu punktet der Online-Shop Queen’s Five bei einer Bestellung bis zum Mittag mit einer Lieferung bereits am nächsten Tag. Möglich ist dies mit einem Lager in der Schweiz. Zudem bietet die Inhaberin Marken an, die hierzulade rar vertreten sind, wie zum Beispiel vom amerikanischen Künstler und Designer Michael Aram.



Weitere Brands bei Queen’s Five sind unter anderem Alexandra von Fürstenberg, Boca do Lobo, Chandon, Eichholtz, Garden Glory, Giuliano Tincani, Hazenkamp, Maison Valentina, Riviere, Rosenthal und Versace Home.