Küchenaccessoires mit Suchtpotenzial

Tafelware und Küchenaccessoires lösen bei mir wohlige Schauer aus – vom Nacken abwärts bis in die Zehenspitzen. Ab und zu seufze ich bei dem Gedanken an Kannen, Messer, Tassen oder Schalen. Nicht irgendwelche, sondern schöne, aufeinander abgestimmte Einzelstücke. Es gibt keinen Flohmarkt, von dem ich nichts nach Hause trage, keinen Küchenladen, an dem ich einfach nur vorbeigehe. Ich heisse Kirsten und bin süchtig. Auch wenn mein Platz beschränkt und mein Partner genervt ist, so muss ich doch mindestens eine dieser Neuentdeckungen haben.