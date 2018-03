Ein Funkeln in den Augen...

Viele gemeinsam realisierte Projekte im Bereich Design und Innenarchitektur brachten Mona Dolpp und Michael Sollberger 2016 auf die Idee, sich beruflich dauerhaft zusammenzutun und künftig das doppelte Potenzial an Kreativität und Know-how auszuschöpfen. So gründeten sie das Interior Design Studio Moomii und haben es sich zur Aufgabe gemacht, Wohnwelten zu schaffen, die Emotionen wecken. Während Mona ein Faible für Möbel, Leuchten, Stoffe und Accessoires hat, sind es bei Michael Räume, Materialien, Konstruktionen und Detaillösungen, denen er sich besonders gerne widmet. Die Herausforderung bei den Projekten – sei es für den privaten oder öffentlichen Bereich – besteht darin, alle beteiligten Parteien für die Ideen zu begeistern. Vom Handwerker über die Spezialisten und Fachplaner und natürlich, in erster und letzter Instanz, die Kundschaft. Dass dem Kreativteam dies sehr gut gelingt, beweisen die Aufträge, die vor allem durch persönliche Empfehlungen zufriedener Kunden zustande kommen. Die Ausgangslage ist dabei von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Wie bei dieser Wohnung in Zürich.





Wie Mona Dolpp und Michael Sollberger ein Interior-Projekt umsetzen, verraten die beiden in einem Interview im Magazin RAUM UND WOHNEN in der Ausgabe 03/18.